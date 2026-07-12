Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Stadt und südlicher Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 11.07.2026, in der Zeit von 03.00 Uhr bis 03.30 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein Pkw Mercedes AMG war an der Wilke-Steding-Straße ordnungsgemäß geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren den abgestellten Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 10.07.2026, 21.45 Uhr, bis Samstag, 11.07.2026, 09.30 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Emsteker Straße, eine Sachbeschädigung an einem Pkw. Der VW ID.4 war im o. g. Zeitraum auf einem Parkplatz eines Hotels abgestellt und mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigt worden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, 11.07.2026, gegen 10.55 Uhr, ereignete sich in Essen (Oldenburg) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt worden ist.

Ein 58-jähriger Mann aus Essen (Oldenburg) befuhr mit einem E-Scooter die Straße "Ostendorfe" in Richtung Beverner Straße. In einem Kurvenbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einem 29-jährigen Essener geführt wurde. Der E-Scooter-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Molbergen (Ortsteil Peheim) - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, 11.07.2026, gegen 13.05 Uhr, ereignete sich in Peheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt worden ist. Ein 39-jähriger Molberger befuhr mit einem Fahrrad den Geh-/Radweg der Linderner Straße von Lindern kommend in Richtung Markhausen. An der Hauptkreuzung in Peheim überquerte er laut Angaben von Zeugen das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage und kollidierte mit einem Pferdeanhänger eines Pkw Gespanns, welcher die Vreesener Straße in Richtung Grönheimer Straße befuhr. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt. Am Anhänger entstand geringer Sachschaden.

Essen (Oldenburg) - Trunkenheitsfahrt

Am Samstag, 11.07.2026, gegen 21.25 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Essener mit seinem Mofa die Straße "Im Schlochter" im Ortsteil Bevern. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,57 %o. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - Körperverletzung

Am Samstag, 11.07.2026, gegen 23.00 Uhr, kam es in Cappeln, Heidske Weg an einer Teichanlage zu einer Körperverletzung. Ein 42-jähriger Mann aus Cappeln wurde von einer bislang unbekannten Person angegriffen. Der Täter hielt sich mit mindestens zwei weiteren Personen am Teich bei einer Parkbank auf. Nach der Körperverletzung verließ die Personengruppe den Tatort in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 1860-0.

Essen (Oldenburg) - Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, 12.07.2026, gegen 00.30 Uhr, befuhr ein Pkw die Löninger Straße in Essen (Oldenburg). Aufgrund der unsicheren Fahrweise wurde der Fahrzeugführer kontrolliert. Es handelte sich um einen 43-jährigen Mann aus Essen (Oldenburg). Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,89%o.

Im Rahmen der Kontrolle gab die 32-jährige Beifahrerin ebenfalls wohnhaft in Essen (Oldenburg) gegenüber den Polizeibeamten an, ebenfalls das Fahrzeug geführt zu haben. Ein Alkoholtest bei ihr ergab einen Wert von 1,81 %o.

Bei beiden Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Darüber hinaus wird gegen die Beifahrerin wegen Beleidigung ermittelt. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen zeigte sie einem 29-jährigen Polizeibeamten den Mittelfinger und beleidigte ihn zudem verbal.

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