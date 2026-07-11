Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 10/11.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne -Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind / Verkehrsunfallflucht-

Am 10.07.2026, gegen 17:20 Uhr, befährt ein 13-jähriger Lohner mit seinem Fahrrad linksseitig den Geh- und Radweg der Lindenstraße in FR Lohne. In Höhe der Brägeler Straße beabsichtigt ein unbekannter Pkw-Fahrer vom dortigen Parkplatz auf die Lindenstraße einzufahren. Hierbei übersieht der Pkw-Fahrer den 13-jährigen. Der 13-jährige weicht aus und kommt auf die Fahrbahn. Dort prallt er mit einem entgegenkommen 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Lohne zusammen. Der 13-jährige wird schwer verletzt. Der unbekannte Pkw-Fahrer entfernt sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den schwer verletzten Jungen bzw. den Schaden zu kümmern. Zeugen, die insb. Hinweise zum flüchtigen Pkw-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Lohne, tel. 04442/80846-0, zu melden.

Visbek -Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung-

Am 10.07.2026; 18:30 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Radfahrer aus Visbek den Gehweg an der Straße Bremer Tor in Visbek und wechselte, ohne auf den nachfolgenden Verkehrs zu achten, auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zu einer leichten Kollision mit dem PKW einer 18-jährigen aus Wildeshausen. Bei der Unfallaufnahme wurde eine starke Alkoholbeeinflussung des Fahrradfahrers festgestellt, welcher leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell