Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 12.07.2026

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta OT Telbrake- Sachbeschädigungen an einem Vereinsheim In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 02:00 Uhr betrat eine unbekannte Person das Grundstück eines Sportvereins. Dort begab er sich zum Vereinsgebäude und durchtrennte mehrere Stromkabel. Anschließend verließ er das Gelände wieder. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. An dem Vereinsheim ist es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Sachbeschädigungen gekommen.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 11.07.2026, gegen 21:35, befuhr ein 48-Jähriger Mann aus Vechta, mit seinem PKW, die Falkenrotter Straße in 49377 Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 1,13 Promille festgestellt. Eine Blutprobeentnahme wurde durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 12.07.2026, um 02:00 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw die Straße Stukenborg und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 2,32 Promille festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am 12.07.2026, gegen 00:20 Uhr, befuhr ein 49-Jähriger Mann aus Vechta die Lohner Straße und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von THC stand. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer Am 11.07.2026, um 23:00 Uhr kommt es auf dem Burgweg in Lohne zu einem Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgänger. Infolge des Zusammenstoßes stürzt der Radfahrer zu Boden. Er wird schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Osnabrück verbracht. Der Fußgänger bleibt unverletzt.

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