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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
PK Friesoythe
Schütte, POKin
Telefon: 04491 9339 - 0
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 11.07.2026 – 10:27

    POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta vom 10/11.07.2026

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne -Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind / Verkehrsunfallflucht- Am 10.07.2026, gegen 17:20 Uhr, befährt ein 13-jähriger Lohner mit seinem Fahrrad linksseitig den Geh- und Radweg der Lindenstraße in FR Lohne. In Höhe der Brägeler Straße beabsichtigt ein unbekannter Pkw-Fahrer vom dortigen Parkplatz auf die Lindenstraße ...

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  • 11.07.2026 – 08:26

    POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW In der Zeit von Donnerstag, 09. Juli 2026, 16:15 Uhr, bis Freitag, 10. Juli 2026, 06:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Scheibe eines ordnungsgemäß abgestellten PKW in Cloppenburg in der Freesienstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

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  • 10.07.2026 – 10:33

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt mit anschließender Verwertungstat Erneut schlugen Taschendiebe in einem Verbrauchermarkt zu. Am Donnerstag, den 09.07.2026, wurde die Geldbörse eines 83-jährigen Mannes aus Damme gegen 09:00 Uhr während eines Einkaufs in einem Verbrauchermarkt an der Mühlenstraße entwendet. Die unbekannten Täter suchten direkt im Anschluss einen Bankautomaten ...

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