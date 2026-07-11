Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt mit anschließender Verwertungstat Erneut schlugen Taschendiebe in einem Verbrauchermarkt zu. Am Donnerstag, den 09.07.2026, wurde die Geldbörse eines 83-jährigen Mannes aus Damme gegen 09:00 Uhr während eines Einkaufs in einem Verbrauchermarkt an der Mühlenstraße entwendet. Die unbekannten Täter suchten direkt im Anschluss einen Bankautomaten ...

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