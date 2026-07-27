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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/B3: Motorradfahrer betrunken gestürzt

Heidelberg (ots)

Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der B3 gegen 01:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 30-jähriger Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Der 30-Jährige fuhr mit seiner Honda auf der B3 von Leimen kommend in Richtung B535. Kurz vor der Unterführung/Auffahrt zur B535 kam der Mann nach rechts ab und streifte die dortige Leitplanke. Nach etwa 50 Metern stürzte er zu Boden und blieb unter seinem Motorrad auf der Fahrbahn liegen. Bei der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Heidelberg-Süd stelle die Streifenbesatzung Alkoholgeruch bei dem 30-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Durch den Sturz verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Klinik.

Am Motorrad entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.500 Euro.

Der 30-Jährigen muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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