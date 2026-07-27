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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Nach Sekundenschlaf in Baustellenleuchten gefahren

Mannheim (ots)

Am Sonntagmittag um kurz nach 12 Uhr befuhr ein 79-jähriger Ford-Fahrer die A 6 von Mannheim kommend in Richtung Heilbronn. Im Bereich der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen befindet sich eine Baustelle, wonach die Fahrbahn durch Baustellenbegrenzungen in zwei baulich getrennte Fahrstreifen unterteilt wurde. Im Bereich der Verschwenkung nach dem Fahrbahnteiler kam es bei dem Ford-Fahrer zum Sekundenschlaf, woraufhin er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen drei Nissenleuchten fuhr. Das Auto kam schließlich im Baustellenbereich zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Durch den Unfall wurden die Nissenleuchten sowie das Auto beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 13.000 Euro geschätzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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