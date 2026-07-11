Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Festnahme nach Schüssen mit Luftgewehr

Warendorf (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es am Samstag (11.07.2026, 11.26 Uhr) in Drensteinfurt gekommen.

Ein Gärtner führte an der Martinstraße Baumschnittarbeiten durch, als er eine Person auf dem Nachbargrundstück wahrnahm, die sich lautstark über diese Arbeiten beschwerte und schrie. Kurze Zeit später bemerkte der Gärtner Schüsse aus einem Luftgewehr in Richtung einer Mauer, auf der er stand. Nachdem ein Zeuge den Notruf wählte, stellten verstärkte Polizeikräfte vor Ort einen 70-jährigen Drensteinfurter in einer psychischen Ausnahmesituation fest. Da eine Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten Kräfte der Spezialeinheiten an. Diese brachten den Drensteinfurter zu Boden und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 70-Jährige verletzte sich dabei leicht, wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und anschließend in eine Spezialklinik gebracht. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Der Gärtner blieb unverletzt.

Ermittlungen sind eingeleitet.

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