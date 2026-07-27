Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Schwere Metallplatten von Baustelle entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte entwendeten bereits im Zeitraum von Freitag, den 17.07.2026 bis Donnerstag, den 23.07.2026 drei schwere Metallplatten von einer Baustelle im Bereich Am Ochsenhorn. Die Platten haben einen Wert von insgesamt 1.800 Euro. Da eine Platte etwa 400 kg wiegt, ist davon auszugehen, dass die Diebe schweres Gerät zum Abtransport nutzten.

Das Polizeirevier Schwetzingen sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06202/288-0 zu melden.

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