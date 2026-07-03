Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in eine Sprachschule

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Donnerstag, 02.07.2026, brach ein bisher unbekannter Täter in ein Gebäude an der Bahnhofstraße ein und stahl Bargeld aus einem Tresor.

Zwischen 18:00 Uhr am Dienstag und 08:30 Uhr am Donnerstag verschaffte sich der Täter über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zum Gebäude, zwischen der Feilenstraße und der Herbert-Hinnendahl-Straße. Er brach einen Tresor gewaltsam auf, entnahm Bargeld und flüchtete über den Einstieg in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

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