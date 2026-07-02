Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster Bielefelder gefunden

Bielefeld (ots)

MR / Bielefeld / Mitte - Der vermisste 17-jährige Jugendliche wurde wohlbehalten im Ortsteil Altenhagen angetroffen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6307087

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