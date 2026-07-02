Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher vermisst

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Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 17-jährigen Leon, der zuletzt am Donnerstagmittag, 02.07.2026 gesehen wurde.

Der 17-Jährige wurde zuletzt gegen 12:00 Uhr im Bereich einer Schule Am Niedermühlenhof und Niedermühlenkamp gesehen und wird seitdem vermisst.

Die Personenbeschreibung:

Der gesuchte Leon ist 175 cm groß, schlank und hat kurze braune Haare. Er dürfte mit einem Tretroller unterwegs sein. Er kann sich nicht gut orientieren und soll auf Hilfe anderer angewiesen sein.

Über mögliche Anlaufstellen oder Bezugspunkte liegen derzeit keine Hinweise vor. Wer den gesuchten Jugendlichen sieht, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 11/ 0521/545-0

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