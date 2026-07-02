Polizei Bielefeld

POL-BI: 200 Meter über den Fahrstreifen der Gegenrichtung - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Dornberg - Vor den Augen einer Kriminalbeamtin fuhr ein BMW-Fahrer aus dem Kreis Gütersloh am Mittwoch, 01.07.2026, an der Wertherstraße im Gegenverkehr an fünf Verkehrsinseln und der Lichtzeichenanlage einer Baustelle vorbei.

Bereits gegen 07:45 Uhr fiel der Autofahrer des 3er BMW zwischen den Ortschaften Werther und Bielefeld Großdornberg durch das Überholen mehrerer Autos auf. Dabei überfuhr und missachtete er die "Durchgezogene Linie" - das Verkehrszeichen 295.

In Dornberg hielt der BMW-Fahrer zunächst auf der Wertherstraße hinter anderen Fahrzeugen an, die an einer Baustellenampel, in Höhe der Einmündung Eggeweg, bei rotem Ampelsignal auf ihre Weiterfahrt warteten.

Plötzlich beschleunigte der BMW mit laut aufheulendem Motor und fuhr auf der falschen Fahrbahnseite an fünf Verkehrsinseln, den wartenden Autos und dem roten Ampellicht vorbei. Dabei soll ein entgegenkommendes Fahrzeug angehalten haben, um einen Zusammenstoß mit dem BMW zu vermeiden.

Anschließend wechselte der BMW-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen und drängte sich zwischen Autos, die in einem Rückstau standen. Durch die Ermittlungen der Polizei konnte ein 20-Jähriger als Fahrer des 3er BMW identifiziert werden.

Zu der Fahrweise wird der junge Fahrer wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und eines grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fortbewegens zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit verdächtigt. Bei dieser Verkehrsstraftat können Geld- oder Freiheitsstrafe und ein Führerscheinentzug verhängt werden.

In Zusammenhang mit diesem Überholmanöver durch den Gegenverkehr bittet die Polizei weitere Zeugen und insbesondere die Fahrerin oder den Fahrer, die wegen des BMW anhalten mussten, um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 2 des Polizeipräsidiums Bielefeld: 0521/545-0

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