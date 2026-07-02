Polizei Bielefeld

POL-BI: Ermittlungen nach Faustschlägen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Kriminalbeamte suchen eine Frau und weitere mögliche Zeugen, die Angaben zu einer Körperverletzung am frühen Donnerstag, 25.06.2026, machen können. An der Kreuzung Jöllenbecker Straße / Am Güterbahnhof schlug eine bisher unbekannte Gruppe auf einen Bielefelder ein. Er trug schwere Verletzungen davon.

Zwei 36- und 50-jährige Bielefelder standen gegen 04:30 Uhr an einem Kiosk am Treppenabgang zur Unterführung, als sie von einer Gruppe angesprochen wurden. Die fremden Männer fragten nach einer Zigarette.

Die Bielefelder teilten ihnen mit, dass sie keine Zigaretten hätten. Daraufhin wurden die Männer aggressiv und es kam zu einer Schubserei. Zunächst entfernte sich die Gruppe wieder.

Zwischen 05:05 Uhr und 05:20 Uhr gingen die beiden angetrunkenen Bielefelder über die Straße Am Güterbahnhof in Richtung Jöllenbecker Straße. Im Kreuzungsbereich hielt ein schwarzer Wagen - ein SUV oder Bulli - neben den Männern. Aus dem Wagen stiegen die gleichen Personen, die ihnen am Boulevard begegnet waren. Einer aus der Gruppe schlug auf den 36-Jährigen ein und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Anschließend flüchteten sie mit dem Wagen auf der Jöllenbecker Straße stadtauswärts.

Der Haupttäter war etwa 25 Jahr alt und zwischen 1,85 Meter und 1, 90 Meter groß. Er hatte eine sportliche Figur, längere, schwarze, zurückgegelte Haare und ein Tattoo am Unterarm. Er trug ein beigefarbenes Oberhemd.

Die Männer hatten ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Bielefelder erinnern sich auch, dass eine Frau im Kreuzungsbereich stand. Sie rief den Tätern zu, dass sie aufhören sollten. Die Frau war etwa 40 Jahre alt, schlank und hatte dunkelblonde Haare. Sie ist eine wichtige Zeugin. Die Frau und andere mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 zu melden.

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