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Polizei Bielefeld

POL-BI: Senior ortet Handydieb

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann stahl am frühen Donnerstagmorgen, 02.07.2026, zwei Handys und eine Bankkarte aus einem Haus an der Rolandstraße. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 03:30 Uhr gelangte der 28-jährige Herforder mit ägyptischer Staatsangehörigkeit durch eine unverschlossene Kellertür in eine Wohnung an der Rolandstraße. Dort nahm er zwei Mobiltelefone, eine Bankkarte und weitere Dokumente an sich. Anschließend entkam er in eine zunächst unbekannte Richtung.

Der Bewohner wachte von Geräuschen auf, konnte aber nur noch den Schatten einer unbekannten Person im Flur wahrnehmen. Daraufhin bemerkte er den Diebstahl und ortete seine Handys im Bereich des Bahnhofs. Die alarmierten Polizisten konnten den Dieb dort schließlich antreffen und kontrollieren.

Die Beamten stellten bei der Durchsuchung des tatverdächtigen 28-Jährigen neben den zwei gestohlenen Handys und der Bankkarte auch zwei Messer sicher. Die Dokumente des Bielefelders konnten nicht aufgefunden werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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