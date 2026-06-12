POL-PDTR: Sachbeschädigung an Imbissanhänger
Birkenfeld (ots)
Im Zeitraum von Samstag den 06.06.26 bis Donnerstag den 11.06.26 kam es in Birkenfeld zur Sachbeschädigung an einem Imbissanhänger. Der in der Friedrich-August-Straße, auf dem Gelände einer Waschanlage abgestellte Anhänger, wurde durch bislang unbekannte Täter an der Frontseite beschädigt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Birkenfeld entgegen.
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