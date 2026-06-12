POL-PDTR: Sachbeschädigung an Imbissanhänger

Trier (ots) - Am 11.06.2026 gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Lidl Marktes in der Hornstraße in Trier zum einem Verkehrsunfall. Eine weibliche Person, ca. 70 Jahre alt mit grauen Haaren in einem roten PKW stieß hierbei beim rückwärts rangieren mit dem Heck ihres PKW gegen das Bein einer Fußgängerin, die gerade auf dem Parkplatz hinter ihrem PKW stand. ...

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