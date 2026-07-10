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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Zeugenaufruf nach E-Bike-Diebstahl

Stolzenau (ots)

(KEM) Am Donnerstag, dem 09.07.2026, kam es in Stolzenau zum Diebstahl eines hochwertigen E-Mountainbikes.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 06:30 Uhr morgens und 14:00 Uhr nachmittags in der Straße "Allee" auf Höhe der Hausnummer 1, wo das E-Bike mit einem Schloss gesichert abgestellt wurde. Es handelt sich um ein hochwertiges E-Mountainbike von HAIBIKE in auffälligem weiß/blau mit schwarzem Sattel und schwarzen Felgen.

Wer kann Hinweise zum Täter oder Verbleib des Fahrrades geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Stolzenau unter 05761/90200 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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