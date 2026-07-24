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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerpunktkontrollen E-Scooter im Stadtteil Käfertal

Mannheim (ots)

nter Federführung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstagabend im Stadtteil Käfertal großangelegte Schwerpunktkontrollen hinsichtlich jugendlicher E-Scooter-Fahrer durch.

Seit mehreren Wochen beschweren sich zahlreiche Bürger über Jugendliche, die auf dem ehemaligen Bundesgartenschaugelände im Bereich des Spinelli-Areals in rücksichtsloser Art und Weise herumrasen und Spaziergänger beschimpfen, beleidigen und durch ihre Fahrweise gefährden. Zudem waren bereits zwei Verkehrsunfälle mit Beteiligung jugendlicher E-Scooter-Fahrer zu verzeichnen. Aus diesem Grund führte das Polizeipräsidium Mannheim am Donnerstag in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr mit insgesamt 20 Einsatzkräften des Polizeireviers Mannheim-Käfertal, des Einsatzzuges Mannheim und der Verkehrspolizei umfangreiche Kontrollmaßnahmen im dortigen Bereich durch.

Dabei wurden wurden nachfolgende Feststellungen getroffen:

   - 6 Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz (Roller ohne 
     vorgeschriebenen Versicherungsschutz)
   - In zwei Fällen wird gegen Rollerbesitzer ermittelt, die eine 
     Fahrt mit einem unversicherten Roller zugelassen haben
   - 3 Personen fuhren mit Fahrzeugen, ohne im Besitz der 
     erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein
   - In einem Fall ergab sich der Verdacht eines Diebstahlsdelikts
   - Eine Person war ohne Helm auf einem Fahrzeug unterwegs, für das 
     ein Helm vorgeschrieben ist.
   - In einem Fall wurde die Weisung eines Polizeibeamten missachtet
   - Sieben Roller wurden zur weiteren Überprüfung hinsichtlich 
     möglicher Manipulationen sichergestellt.

Im Zusammenhang mit der Kontrolle eines 17-Jährigen kam es zu einem tätlichen Angriff gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Der Jugendliche wollte sich einer Kontrolle entziehen und flüchtete auf seinem E-Scooter. Nach kurzer Verfolgung durch einen Polizeibeamten konnte er jedoch gestoppt werden. Dabei trat und schlug er nach dem Beamten, der dadurch Verletzungen an den Händen und dem rechten Daumen erlitt. Die Verletzungen des Beamten waren so schwerwiegend, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte und sich in medizinische Betreuung begeben musste. Letztlich wurde bei der Kontrolle des 17-Jährigen festgestellt, dass dieser alkoholisiert war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahrens unter Drogeneinfluss und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte ermittelt.

Die Kontrollmaßnahmen werden regelmäßig weitergeführt. Weitere Schwerpunktkontrollen mit gleicher Zielrichtung sind bereits in der Planung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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