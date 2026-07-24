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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wasserschutzpolizei Heidelberg sucht Zeugen nach Sachbeschädigung und Bodenverunreinigung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach dem Hinweis eines Anwohners überprüfte eine Streife der Wasserschutzpolizeistation Heidelberg am 22.07.2026, gegen 19:00 Uhr, die Brückenböschungen unterhalb der Autobahnbrücke der A5. Vor Ort stellten die Beamten großflächige Graffiti-Schmierereien sowie erhebliche Bodenverunreinigungen fest. Letztere wurden durch zwei umgekippte Eimer mit Raum-/Innendispersionsfarbe verursacht. Zudem fand die Polizei zwei Malerrollen in unmittelbarer Nähe. Der betroffene Mitteldamm ist sowohl von der Wieblinger Seite und dem schiffbaren Schwabenheimer Kanal als auch vom Dossenheimer Feldgebiet aus gut einsehbar. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 21.07.2026, 18:00 Uhr und Mittwoch, 22.07.2026, 07:00 Uhr. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06221-137483 zu melden.

Rückfragen bitte an:

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Polizeipräsidium Einsatz
Telefon: (07161) 616-1119 oder -3333
E-Mail: goeppingen.ppeinsatz@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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