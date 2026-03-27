Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260327.3 Plön: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Plön (ots)

Gestern (26.03.2026) kam es in der Eutiner Straße in Plön zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der Tatverdächtige entfernte sich. Das Polizeirevier Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Tatverdächtigen sowie Zeuginnen und Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, gegen 14.00 Uhr. Nach Angaben des Geschädigten sei dieser gemeinsam mit seiner Frau zu Fuß in der Eutiner Straße, Höhe Hausnummer 6, auf dem Gehweg unterwegs gewesen. Aus Richtung Rautenbergstraße soll ihnen ein Radfahrer mit einem alten Herrenrad auf dem Gehweg entgegengekommen sein. Nachdem sie diesen aufforderten die Straße zu benutzen, sei dieser abgestiegen, hätte sie beschimpft und dann den Geschädigten unvermittelt gegen den Oberschenkel getreten. Der männliche Tatverdächtige wird wir folgt beschrieben: 20-22 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, kurze dunkle Haare. Unter dem rechten Auge trägt er eine Tätowierung in Form einer Träne. Bekleidet war der Tatverdächtige mit einer blauen Arbeitshose.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Plön unter der Rufnummern 04522 / 5005142 oder ploen.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Babette Weiß, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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