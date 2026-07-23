Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: 47-Jähriger vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6320169) nach dem seit Mittwoch vermissten 47-jährigen Mann aus Hirschberg an der Bergstraße wird hiermit zurückgenommen.

Der 47-Jährige kehrte zwischenzeitlich selbstständig an seine Wohnanschrift zurück.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche. Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild des Mannes sowie weitere personenbezogene Daten aus ihren Berichterstattungen zu entfernen, soweit dies möglich ist.

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