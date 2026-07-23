Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer beschädigt Parkhausschranke und flüchtet

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war ein 32-Jähriger in einem Tesla unterwegs. Ein Zeuge meldete gegen 4 Uhr, dass der Mann mit seinem Auto gegen die Schrankenanlage eines Parkhauses im Quadrat N 7 gefahren sei. Danach habe er seinen Tesla geparkt und sei zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt konnte den Tatverdächtigen gut eine halbe Stunde nach der Tat in der Friedrichstraße feststellen und vorläufig festnehmen. Der 32-Jährige stand unter dem Einfluss von Alkohol. Zu einem freiwilligen Atemalkoholtest war er nicht bereit, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Tesla-Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie wegen Unfallflucht verantworten. Sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt.

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