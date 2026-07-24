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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer kollidiert mit Radfahrerin

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 15-jähriger Rollerfahrer mit seiner 14-jährigen Sozia die Waldstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 11-jährigen Radfahrerin, welche von der Bergstraße kommend auf die Waldstraße fuhr. In Folge der Kollision kamen alle Beteiligten zu Fall und zogen sich leichte Verletzungen zu. Diese begaben sich im Anschluss an die Unfallaufnahme gemeinsam mit ihren Angehörigen in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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