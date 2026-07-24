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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Mehrfamilienhaus

Mannheim (ots)

Am Donnerstag wurde der Polizei um kurz nach 10 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus im Quadrat S 1 gemeldet. Nach aktuellem Ermittlungsstand gerieten aufgrund eines technischen Defekts Kabel in einem Stromverteilerkasten im zweiten Obergeschoss in Brand. Hierdurch entstand Rauch, welcher sich durch ein Leerrohr im gesamten Gebäude verteilte. Durch die im Leerrohr entstandene Hitze platzte eine anliegende Wasserleitung in der Decke des ersten Obergeschosses. Infolgedessen brachen Teile der Decke heraus und ausströmendes Wasser beschädigte das Inventar mehrerer Gewerbeeinheiten. Der so entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Hierdurch kam der Bahnverkehr im Bereich der Haltestellen Marktplatz und Abendakademie beidseitig komplett zum Erliegen. Die Feuerwehr Mannheim geleitete mehrere Personen aus dem verrauchten Gebäude. Drei Personen wurden vorsorglich medizinisch behandelt. Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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