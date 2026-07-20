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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6
PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der A6 bei Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim kommt es derzeit aufgrund eines Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Nähere Informationen zum Ausmaß des Unfalls liegen noch nicht vor.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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