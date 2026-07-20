POL-MA: Sinsheim/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6
PM Nr.1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Auf der A6 bei Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim kommt es derzeit aufgrund eines Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.
Nähere Informationen zum Ausmaß des Unfalls liegen noch nicht vor.
Es wird nachberichtet.
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Stefan Wilhelm
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