Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB6/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf A6

PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf der A6 bei Sinsheim in Fahrtrichtung Mannheim kommt es derzeit aufgrund eines Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Nähere Informationen zum Ausmaß des Unfalls liegen noch nicht vor.

Es wird nachberichtet.

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