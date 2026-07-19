Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkene Radfahrerin kollidiert mit Schaufenster

Raubenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Samstagabend, gegen 22:50 Uhr, kam es in Rauenberg zu einem abenteuerlichen Verkehrsunfall mit Personen -und Sachschaden.

Eine auf dem Heimweg befindliche 53-jährige Radfahrerin befuhr hierbei zunächst die Wieslocher Straße in Fahrtrichtung Rotenberger Straße. An der Kreuzung Wieslocher Straße / Rotenberger Straße / Hauptstraße beabsichtigte sie eigentlich nach links in die Hauptstraße abzubiegen. Aufgrund einer gegebenen Alkoholisierung kam die Radfahrerin aber vermutlich nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem vor Ort befindlichen Schaufenster. Durch die Kollision zersplitterte die Schaufensterscheibe und die Radfahrerin kam sogleich zu Sturz. Durch das Sturzgeschehen zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu, die zunächst vor Ort und anschließend noch in einer umliegenden Klinik versorgt werden mussten.

Nach der Feststellung einer doch erheblichen Alkoholisierung von 1,6 Promille wurde bei der Dame auch gleich in der Klinik noch eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren sieht die Frau einer Anzeige entgegen und muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Der verursachte Schaden an der Schaufensterscheibe wurde durch die alarmierte Feuerwehr Rauenberg notdürftig gesichert und auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Jener Schaden wird der Dame zudem in Rechnung gestellt.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch das örtlich zuständige Polizeirevier Wiesloch.

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