Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: 15-Jähriger bedroht Passanten und beschädigt Opel Corsa - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:55 Uhr befuhr ein 21-jähriger Nissan-Fahrer die Spoleto-Straße in Fahrtrichtung Bellamar. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste der 21-Jährige sein Fahrzeug anhalten. Dabei stieg ein 15-Jähriger, der auf der Rückbank des Nissan saß, aus dem Auto und bedrohte nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung einen Mann und eine Frau im Alter von 28 mit einer mutmaßlichen Schusswaffe. Anschließend stieg der 15-Jährige wieder in den Nissan. Als der 15-Jährige erneut die Tür öffnen wollte, prallte diese gegen einen vorbeifahrenden weißen Opel Corsa, woraufhin der Nissan in Fahrtrichtung Bellamar davonfuhr.

Da sich die Fahrerin des Opel Corsa mit Eintreffen der Polizeistreife nicht mehr vor Ort befand, sucht das Polizeirevier Schwetzingen nun nach der Autofahrerin. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 06202 288-0 zu melden.

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