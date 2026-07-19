Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unachtsam durchgeführter Spurwechsel auf der Mannheimer Waldstraße führt zu Personen-und Sachschaden

Mannheim (ots)

Am gestrigen Samstagabend, gegen 19:45 Uhr, kam es auf der Mannheimer Waldstraße zu einem größeren Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 21-jähriger Mini-Fahrer und eine 71-jährige Suzuki-Fahrerin befuhren zunächst die Waldstraße in Fahrtrichtung Käfertal. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es nach einem vermutlich unachtsam durchgeführten Spurwechsel des Mini-Fahrers zur Kollision mit der Suzuki-Fahrerin.

Hierbei verlor der 21-jährige Mann auch die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Bebauung des Mittelstreifens, geriet ins Schleudern und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Durch den Aufprall auf die Mittelbegrenzung wurden auch zwei Begrenzungselemente herausgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert.

Die 71-jährige Fahrerin des Suzuki blieb bei dem Unfallgeschehen unverletzt. Bei jener entstand lediglich ein Sachschaden am Fahrzeug.

Der Mini-Fahrer erlitt durch die Kollisionen leichte Verletzungen und musste durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch erstversorgt werden. Anschließend musste der Unfallverursacher, zum Zwecke der weiteren medizinischen Behandlung, in eine umliegende Klinik gebracht werden. Dessen Fahrzeug erlitt einen unfallbedingten Totalschaden und wurde im weiteren Fortgang vom Unfallort abgeschleppt.

Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 13.000 EUR geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgten derzeit durch das örtlich zuständige Polizeirevier MA-Sandhofen.

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