POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung nach ausländerfeindlichen Parolen
Heidelberg (ots)
Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kam es am Jubiläumsplatz in der Heidelberger Altstadt zu einer Körperverletzung.
Nach bisherigen Erkenntnissen äußerte ein 36-jähriger Mann ausländerfeindliche Parolen. Daraufhin ging ein 37-jähriger Mann auf den 36-Jährigen zu und versetzte ihm unvermittelt einen Kopfstoß. Anschließend packte der 37-Jährige den Mann und stieß ihn in ein angrenzendes Gebüsch.
Der 36-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.
Die alarmierte Polizeistreife konnte den 37-jährigen Tatverdächtigen kurz nach der Tat vorläufig festnehmen.
Gegen beide Beteiligte wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Der 36-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten. Gegen den 37-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.
Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell