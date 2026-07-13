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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung nach ausländerfeindlichen Parolen

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr kam es am Jubiläumsplatz in der Heidelberger Altstadt zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen äußerte ein 36-jähriger Mann ausländerfeindliche Parolen. Daraufhin ging ein 37-jähriger Mann auf den 36-Jährigen zu und versetzte ihm unvermittelt einen Kopfstoß. Anschließend packte der 37-Jährige den Mann und stieß ihn in ein angrenzendes Gebüsch.

Der 36-Jährige erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Die alarmierte Polizeistreife konnte den 37-jährigen Tatverdächtigen kurz nach der Tat vorläufig festnehmen.

Gegen beide Beteiligte wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Der 36-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten. Gegen den 37-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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