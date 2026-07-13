Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 35-jährige Frau stürzt betrunken vom Fahrrad und verletzt sich

Heidelberg (ots)

Am Freitagmorgen stürzte im Stadtteil Pfaffengrund eine 35-jährige Fahrradfahrerin, da sie aufgrund ihrer Alkoholisierung offenbar nicht mehr in der Lage war, ihr Fahrrad sicher zu führen.

Die Frau war gegen 8:30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Kurpfalzring stadteinwärts unterwegs. Aufgrund ihrer Alkoholisierung und zusätzlicher Drogenbeeinflussung durch Cannabis verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stieß in Höhe des S-Bahnhofs Pfaffengrund/Wieblingen gegen den erhöhten Fahrbahnrand. Dabei stürzte sie auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen in Form von Hautabschürfungen und eine Platzwunde zu. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem der Frau und eine verwaschene sowie lallende Aussprache. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Nach eigenen Angaben rauche die Frau neben ihrem Alkoholkonsum täglich Cannabis.

Gegen die Frau wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt.

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