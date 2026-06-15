Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall verursacht und weggelaufen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am Sonntagabend auf der L 541 bei Hirschberg-Leutershausen.

Zeugen verständigten gegen 22.20 Uhr die Polizei, da auf der L 541 nahe der Autobahnanschlussstelle Heddesheim/Hirschberg ein unfallbeschädigtes Auto stand. Die Zeugen hatten an der Anschlussstelle Heddesheim/Hirschberg die A 5 verlassen und waren am dortigen Kreisverkehr in Richtung Heddesheim gefahren. Im Bereich der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr bemerkten sie schon die beschädigten Leitplanken, wenige Meter weiter stand ein Mercedes Vito, der im Frontbereich starke Beschädigungen aufwies und platte Vorderreifen hatte. Zwei Personen, ein Mann und eine Frau, entfernten sich fußläufig in Richtung Hirschberg von dem Fahrzeug. Vor dem Fahrzeug befand sich eine dritte Person, im Fahrzeug eine weitere. Als die Zeugen die beiden Männer ansprachen, entfernten sich diese ebenfalls in Richtung Hirschberg.

Lediglich von der Person im Auto konnte eine Beschreibung erlangt werden. Diese wird wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 180 cm groß - 30 bis 40 Jahre alt - Kurze, blonde Haare - Schlank - Osteuropäisches Erscheinungsbild - Sprach mit osteuropäischem Akzent - Trug ein graues T-Shirt

Eine Überprüfung der Halteranschrift ergab, dass der Fahrzeughalter nach unbekannt verzogen ist und sich derzeit in Polen aufhalten würde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern an. Weitere Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und einem möglichen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

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