Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Trickdiebstahl im Parkhaus N 6 - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag, den 12. Juni 2026, gegen 14:50 Uhr, wurde ein 74-jähriger Mann Opfer eines Trickdiebstahls im Parkhaus in N 6 in der Mannheimer Innenstadt. Der Geschädigte begab sich zu seinem im Parkhaus abgestellten Auto, als eine ihm unbekannte Frau auf ihn zukam und fragte, ob das Bargeld, das neben seinem Auto liege, ihm gehöre. Als sich der 74-Jährige bückte, um das Geld aufzuheben, nutzte die Unbekannte den Moment der Unachtsamkeit aus und entwendete einen Koffer aus dem Fahrzeug. Anschließend entfernte sie sich in unbekannte Richtung. In dem gestohlenen Koffer befanden sich Schmuckgegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 300.000 Euro.

Die Täterin konnte durch den 74-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

- weiblich, - 30 bis 40 Jahre alt, - etwa 1,70 m groß, - gepflegtes Erscheinungsbild, - schwarze, schulterlange Haare, - bekleidet mit einem weißen Mantel, - sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischem Akzent.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt führt die Ermittlungen und bittet Personen, die am vergangenen Freitag, gegen 14:50 Uhr, im Bereich des Parkhauses in N 6 in der Mannheimer Innenstadt Beobachtungen gemacht haben, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 174-3310 beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Trickdiebe gehen häufig in Teams von mehreren Tätern arbeitsteilig vor. Dabei nutzen sie Ablenkungsmanöver oder schlagen nach einem selbst verursachten Gedränge zu. Die Polizei nutzt diesen Fall, um über Präventionshinweise zu Trickdiebstählen zu informieren:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen werden und dabei Ihre Wertsachen unbeaufsichtigt lassen sollen oder müssen. - Behalten Sie Ihr Gepäck und Ihre persönlichen Gegenstände jederzeit im Blick - auch wenn Sie sich bücken oder kurz abgelenkt sind. - Transportieren Sie Wertgegenstände möglichst unauffällig und vermeiden Sie es, sie in leicht entwendbaren Behältern aufzubewahren. - Reagieren Sie nicht auf das angebliche "Fund-Trick"-Schema: Wenn jemand Sie auf vermeintlich am Boden liegendes Geld hinweist, handelt es sich oft um eine gezielte Ablenkungsstrategie. - Sprechen Sie Fremde laut und bestimmt an und bitten Sie in der Nähe befindliche Personen um Hilfe, wenn Sie sich unwohl fühlen. - Erstatten Sie im Zweifelsfall sofort Anzeige. Jede Meldung kann helfen, Täter zu identifizieren und weitere Taten zu verhindern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Präventionsseite der Polizei Baden-Württemberg unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

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