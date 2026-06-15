Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Unter Drogeneinfluss auf der Autobahn unterwegs

Mannheim/BAB 6 (ots)

Ein 29-jähriger Mann war am Samstagnachmittag auf der A 6 bei Mannheim mit seinem Auto unterwegs und stand dabei deutlich unter Drogeneinfluss.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 15 Uhr ein Fahrzeug, das in Schlangenlinien auf der A 6 zwischen der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen und dem Autobahnkreuz Mannheim unterwegs sei. Das Fahrzeug fuhr so starke Schlangenlinien, dass es zwei Fahrspuren benötigte. Zudem hätte der Fahrer schon fast mehrere Unfälle verursacht, die nur durch knappe Ausweichmanöver anderer Verkehrsteilnehmer verhindert worden seien. Das Fahrzeug konnte durch zwei Streifen der Autobahnpolizei eingeholt und schließlich zur Dienststelle der Autobahnpolizei geleitet werden.

Hier stellte sich heraus, dass der 29-jährige Fahrer deutlich unter Drogeneinfluss stand. Einen Drogenvortest versuchte er, mir Speichel zu manipulieren.Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Zudem wurde im Fahrzeug eine kleine Menge Kokain aufgefunden.

Da auch die Beifahrerin mit über 2,2 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde beiden die Weiterfahrt untersagt und die Schlüssel des Fahrzeugs einbehalten. Auch der Führerschein des 29-Jährigen sollte einbehalten werden, allerdings war dieser nicht auffindbar.

Die Autobahnpolizei Mannheim ermittelt nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie Drogenbesitzes gegen den 29-jährigen Mann. Zudem besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

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