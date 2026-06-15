Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Auto

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstag war eine 16-Jährige mit ihrem E-Roller auf dem Gehweg der Zähringerstraße unterwegs. Gegen 20:45 Uhr wollte sie auf Höhe der Ketscher Landstraße die Kreuzung an der dortigen Fußgängerfurt überqueren. Zeitgleich bog eine 38-Jährige mit einem KIA von der Zähringerstraße auf die Ketscher Landstraße ab. Dabei missachtete die Jugendliche die Vorfahrt des Autos und fuhr in die Beifahrerseite des KIA. Durch den Unfall verletzte sich die E-Scooter-Fahrerin sowie eine 16-jährige Mitfahrerin, die verbotenerweise auf dem Fahrzeug mitfuhr. Die beiden Jugendlichen kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 4.500 Euro. Das Polizeirevier Schwetzingen übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell