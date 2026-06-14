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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB: Größerer Verkehrsunfall auf der BAB 6 in Höhe Ketsch - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis/BAB (ots)

Aktuell sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem größeren Verkehrsunfall auf der BAB6, in Höhe Ketsch (Fahrtrichtung Heilbronn), eingesetzt. Ein Rettungshubschrauber wurde hierbei auch angefordert. Bei der Erstmeldung wurde von einem überschlagenen Pkw gesprochen. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch unbekannt. Ebenso können zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch keine konkreten Informationen zu möglichen verletzten Personen mitgeteilt werden. Durch die Einsatzmaßnahmen kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden deshalb gebeten, die Strecke weiträumig zu umfahren. Es wird nachberichtet

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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