Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter gestohlen und damit unter Drogeneinfluss vor der Polizei geflüchtet

Mannheim (ots)

Zusammen mit einem Mittäter entwendete am Sonntagmorgen ein 37-jähriger Mann in der Mannheimer Innenstadt einen E-Scooter und flüchtete damit vor der Polizei.

Zeugen beobachteten gegen 6.30 Uhr im Quadrat K 4 zwei Männer dabei, als sie sich an einem E-Scooter zu schaffen machten und schließlich mit ihm in der nahegelegenen Dalberg-Unterführung verschwanden. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Durch eine Polizeistreife konnte das diebische Duo beim Verlassen der Unterführung auf der anderen Seite des Luisenrings festgestellt werden. Während der 27-jährige Mittäter dort festgenommen werden konnte, sprang der 37-Jährige auf den Scooter und versuchte damit zu flüchten. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß wurde auch er festgenommen. Beide Männer wurden zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 37-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Aufgrund des rauschbedingten Zustands des Mannes konnte kein Drogenvortest durchgeführt werden. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der E-Scooter nicht versichert war. Er wurde zur Rückgabe an den Eigentümer sichergestellt.

Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen beide wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Gegen den 37-Jährigen wird zusätzlich wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluß sowie wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

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