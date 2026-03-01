PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Brand - aktueller Einsatz von Feuerwehr und Polizei, Pressemitteilung Nr. 2

Epfenbach (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6225975, kam es im Bethelweg zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes im Obergeschoss des Hauses geriet zunächst ein Zimmer im Dachgeschoss und schließlich der ganze Dachstuhl in Vollbrand.

Ein 11-jähriges Kind wurde bei dem Brandausbruch leicht verletzt, konnte allerdings rechtzeitig das Haus verlassen und medizinisch versorgt werden.

Aktuell befindet sich die Feuerwehr noch im Einsatz, da es zu Nachlöscharbeiten kommt.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Sinsheim aufgenommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Maik Domberg
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

