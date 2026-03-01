PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Sporthalle in Vollbrand, PM 2

Laudenbach (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6225980, kam es zu einem Vollbrand einer Sporthalle in Laudenbach. Die Löschmaßnahmen sind zwischenzeitlich beendet. Durch die Feuerwehr wird jedoch weiterhin eine Brandwache gestellt. Das Gebäude ist nach jetzigen Erkenntnissen einsturzgefährdet.

Ersten Ermittlungen zufolge gab es vor Brandausbruch eine Veranstaltung in einem Nebenraum der Halle, bei der 65 Personen zugegen waren. Diese verließen jedoch rechtzeitig bei Brandausbruch die Halle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden.

Die Schadenshöhe beläuft sich ersten Ermittlungen zufolge im siebenstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Yvonne Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.02.2026 – 19:02

    POL-MA: Laudenbach, Rhein-Neckar-Kreis: Sporthalle in Vollbrand, PM 1

    Laudenbach (ots) - Derzeit sind Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz in Laudenbach in der Dr.Werner-Freyberg-Straße. Dort hat sich aus bisher unbekannten Gründen ein Brand an der dortigen Sporthalle entwickelt. Über verletzte Personen gibt es noch keine Meldungen. Der Einsatz der Feuerwehr dauert zur Zeit an. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 28.02.2026 – 10:40

    POL-MA: Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Fahruntüchtig in die Kontrolle gefahren

    Schönau (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:15 Uhr, führten Polizeibeamte des Polizeireviers Neckargemünd eine Verkehrskontrolle bei einem 52-jährigen VW-Fahrer durch. Dabei fiel den Beamten im Inneren des PKWs mehrere leere Bierdosen und Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer auf. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren