Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Neckarstadt: Wohnungseinbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag, zwischen 16.30 bis 00.50 Uhr, nutzte unbekannte Täterschaft die Abwesenheit der Bewohner einer in der Erlenstraße befindlichen Erdgeschosswohnung aus und brachen in diese ein. Hierzu öffnete unbekannte Täterschaft das gekippte Badfenster und gelangte so ins Innere. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Silberschmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe Eigentum geführt. Zeugen und/oder Anwohner, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0, oder der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444, aufzunehmen.

