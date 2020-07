Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim

BAB 656: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Pressemitteilung Nr.1

Mannheim-Seckenheim / BAB 656 (ots)

Gegen kurz vor 15.00 Uhr kam es auf der BAB 656 in Fahrtrichtung Mannheim, auf Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim, zu einem Verkehrsunfall bei welchem ein Krad und ein Pkw beteiligt waren. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befinden sich im Einsatz. Nach ersten Informationen wurde der Kradfahrer bei dem Unfall schwer verletzt. Nähere Informationen zum Unfallhergang sind derzeit nicht bekannt. Aufgrund der Verletzungen des Kradfahrers kommt es momentan zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Die BAB 656 ist in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Es hat sich bereits ein größerer Rückstau gebildet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden geben die BAB 656 in Richtung Mannheim zu umfahren.

