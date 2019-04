Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190415.1 Kiel: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 190414.1)

Kiel (ots)

- Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel -

Der 48-Jährige, der in dringendem Tatverdacht steht, Samstagabend einen 59-Jährigen in einer Wohnung in der Muhliusstraße getötet zu haben, kam am späten Sonntagabend in Untersuchungshaft. Zuvor war er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem zuständigen Haftrichter vorgeführt worden, der antragsgemäß Untersuchungshaftbefehl wegen Totschlags erließ.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu Hintergründen der Tat dauern an. Die rechtsmedizinische Untersuchung des Getöteten ergab, dass er aufgrund massiver Verletzungen am Oberkörper, ausgeführt durch einen stumpfen Gegenstand, zu Tode kam. Der Tatverdächtige war zum Tatzeitpunkt alkoholisiert.

Birgit Heß, Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends, Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

