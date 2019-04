Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190415.3 Schönberg: Versuchter Handtaschenraub in Schönberg - Polizei sucht Zeugen

Schönberg (ots)

Vergangenen Donnerstag kam es in Schönberg zu einem versuchten Handtaschenraub zum Nachteil einer 83-jährigen Frau. Nachdem der Täter versucht hatte, die Tasche zu entreißen, flüchtete er vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 11.04.2019, gegen 17:20 Uhr, kam es in Schönberg in der Georg-Thorn-Straße in Höhe der Einmündung Apfelgarten zu einem versuchten Raub. Die Geschädigte ging gerade mit ihrem Rollator den Fußweg entlang, als ein Jugendlicher die Straßenseite wechselte und unvermittelt versuchte, ihr die Handtasche aus dem Korb des Rollators zu entreißen.

Der Trageriemen der Tasche war jedoch um den Griff des Rollators gewickelt und die rüstige Frau hielt die Tasche fest. Als ein Autofahrer, der das Geschehen beobachtet hatte, mit seinem Fahrzeug wendete, flüchtete der Täter ohne Beute über einen Fußweg in Richtung Harderkoppel.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizeistation Schönberg blieb erfolglos.

Der Jugendliche wurde wie folgt beschrieben: 16-18 Jahre alt, 160-170 cm groß, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, dunkler Hose und dunklen Schuhen.

Die Kriminalpolizei Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 04522 / 5005 201 entgegen.

Kai Teichmann

