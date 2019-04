Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190411.2 Kiel: Tatverdächtiger nach Handtaschendiebstahl festgenommen - Zeugen zeigen Zivilcourage

Kiel (ots)

Gestern Vormittag nahmen Polizeibeamte einen 22-jährigen Mann fest, der im Verdacht steht, einer älteren Dame in der Andreas-Gayk-Straße zuvor die Handtasche gestohlen zu haben. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 09:20 Uhr teilte eine Zeugin der Einsatzleitstelle über den Polizeiruf mit, dass sie soeben beobachtet habe, wie einer älteren Dame, die zu Fuß in der Andreas-Gayk-Straße unterwegs gewesen sei, von einer männlichen Person die Handtasche entwendet wurde. Der Tatverdächtige habe sich der Dame von hinten genähert und so das Überraschungsmoment ausgenutzt.

Durch laute Hilferufe der 86-jährigen Geschädigten wurde eine weitere sich in der Nähe befindliche Zeugin auf das Geschehen aufmerksam und verfolgte den flüchtenden Tatverdächtigen in Richtung Fabrikstraße. Dort befand sich dieser in einem kleinen Durchgang plötzlich in einer Sackgasse, warf der Zeugin die gestohlene Handtasche zu und flüchtete dann in die Richtung aus der er gekommen war.

Vor dem neuen Rathaus wurden nun zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf den Tatverdächtigen aufmerksam. Sie versuchten, diesen zu stellen. Der Tatverdächtige drohte ihnen mit Schlägen, schlug einem Mitarbeiter das Handy aus der Hand und setzte seine Flucht über die Andreas-Gayk-Straße in Richtung Bahnhof fort.

Die Einsatzleitstelle setzte mehrere Streifenwagen zur Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein, der im Bereich des Bahnhofes durch Beamte des 3. Polizeireviers vorläufig festgenommen werden konnte. Sie übergaben den Tatverdächtigen an den Kriminaldauerdienst. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der geständige Mann in den Nachmittagsstunden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel wieder entlassen.

Nur durch die gezeigte Zivilcourage der Zeugen sowie eine sehr gute Täterbeschreibung konnte der Tatverdächtige so kurz nach der Tat festgenommen werden.

