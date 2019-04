Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190410.1 Kiel: Kriminalpolizei ermittlet nach drei Bränden in Kiel

Kiel (ots)

Gestern beschäftigten drei Brände die Kieler Polizei und Feuerwehr. Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 14 Uhr brach ein Feuer in der Küche einer 83-jährigen Dame in der Priwallstraße in Kiel-Schilksee aus. Die Frau wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer beschädigte die Kücheneinrichtung. Als Ursache kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein technischer Defekt eines Toasters in Frage.

In der Feldstraße, Ecke Mercatorstraße, kam es gegen 17.20 Uhr zu einem Fassadenbrand an einem Gebäude. Es handelt sich dabei um eine Einrichtung für betreutes Wohnen. Trotz der teilweise schwierigen Bedingungen konnten alle Personen durch Feuerwehr- und Polizeikräfte evakuiert werden.Verletzt wurde dabei niemand. An dem Tag fanden Bauarbeiten an dem Gebäude statt. Diese könnten nach derzeitigem Ermittlungsstand ursächlich für das Feuer sein.

Am Abend, gegen 23.10 Uhr, brannte eine Dachgeschosswohnung in der Holtenauer Straße vollständig aus. Das Feuer griff ebenfalls auf den Dachstuhl über. Alle Bewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Das Mehrfamilienhaus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

