Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190410.2 Heikendorf: Drei Personen nach Diebstahl eines Außenborders festgenommen

Heikendorf (ots)

Montagabend nahmen Polizeibeamte drei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, den Außenborder eines Bootes im Hafen von Möltenort entwendet zu haben. Den Hinweis auf die Tatverdächtigen machte ein aufmerksamer Anwohner. Die Kriminalpolizei in Plön hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 21:50 Uhr meldete sich der Zeuge aus dem Möltenorter Weg bei der Einsatzleitstelle, weil er kurz zuvor zwei Männer bei dem Abbau und dem anschließenden Abtransport eines Außenborders im Hafen von Möltenort beobachtet habe. Der Zeuge hatte nicht nur den Diebstahl beobachtet, sondern sich auch das Kennzeichen des Pkw notiert, mit dem sich die Tatverdächtigen entfernt hatten.

Die Einsatzleitstelle gab den Einsatz sofort an mehrere Streifenwagen weiter, die sich unmittelbar in Richtung Tatort in Bewegung setzten. Auf der Anfahrt kam einer Streifenwagenbesatzung wenige Kilometer vom Tatort entfernt der vom Zeugen benannte Pkw entgegen, der zu diesem Zeitpunkt mit drei Personen besetzt war. Der Aufforderung zum Anhalten kam der Fahrer sofort nach. Da zwei der drei Fahrzeuginsassen der Beschreibung entsprachen, die der Zeuge übermittelt hatte, wurden die drei aus Neumünster stammenden Männer im Alter von 20, 21 und 40 Jahren zunächst vorläufig festgenommen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Pkw konnten die Beamten jedoch keinen Außenborder finden. Sie verbrachten die Tatverdächtigen im Anschluss zum Kriminaldauerdienst nach Kiel. Dort wurden sie nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen.

Den Außenborder konnten die den Tatort aufnehmenden Beamten in einem Gebüsch auf dem Parkplatz auffinden, auf dem die Tatverdächtigen ihren Pkw abgestellt hatten. Er wurde zwecks Spurensicherung zur Station in Heikendorf gebracht.

Der Bootseigentümer, den die Beamten der Station Heikendorf später ermitteln konnte, war glücklich darüber, dass er nach der Spurensicherung seinen ca. 2.500 EUR teuren und ca. 45 kg schweren Außenborder wieder in Empfang nehmen darf. Diese steht jedoch noch aus.

