Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg - Gewächshaus abgebrannt

Freiburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 06. April, wurde um kurz nach 02.00 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass in der Zollstraße in Neuenburg ein Gewächshaus in Flammen steht. Der Eigentümer konnte das brennende Gewächshaus, welches vollständig zerstört wurde, bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits weitestgehend selbst ablöschen. Ersten Ermittlungen zufolge sollten aufgestellte, brennende Kerzen die darin befindlichen Pflanzen vor Frost schützen. Dabei fing vermutlich brennbarer Pflanzenschutz aus Stoff Feuer. Personen oder angrenzende Gebäude blieben unversehrt. Der Polizeiposten Neuenburg, Tel. 07631-748090, ermittelt.

RM/ DH

