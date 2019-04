Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Diebstahl beim Geldwechseln - Polizei mahnt zur Vorsicht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen hat ein Dieb in Bad Säckingen einem Ehepaar beim Geldwechseln das Scheingeld aus dem Geldbeutel gestohlen. Gegen 11:00 Uhr war das ältere Paar auf dem Parkplatz neben dem Schlosspark in der Austraße von einem Mann angesprochen worden. Der Unbekannte wollte eine Zwei-Euro-Münze gewechselt haben. Während das Paar in ihrem Geldbeutel kramte, gelang es dem Unbekannten, das Scheingeld aus dem Scheinfach zu entwenden. Erst zu Hause bemerkten die Bestohlenen den Diebstahl. Der Dieb wird wie folgt beschrieben: 40 bis 45 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schwarzes kurzes Haar, dünner Schnauz- und Kinnbart, südländische Erscheinung. Er hatte eine schwarze Jeans und eine schwarze Jacke an, darunter trug er ein kariertes Hemd. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und rät, in solchen Fällen stets auf räumliche Distanz zu achten.

