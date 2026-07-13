Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Kreisfeuerwehrtag 2026 in Eigeltingen

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Konstanz (ots)

Traditionell findet jedes Jahr im Juli der Kreisfeuerwehrtag des Landkreises Konstanz statt. So auch in diesem Jahr, und zwar in Eigeltingen.

Zum Kreisfeuerwehrtag gehören auch die Abnahmen der Leistungsabzeichen in den Stufen Bronze, Silber und Gold des Landes Baden-Württemberg. Die Feuerwehr Konstanz war mit vier Wettkampfgruppen vertreten.

Eine besondere Abnahme stellt die Stufe Medaille dar. Hierbei handelt es sich um eine Leistungsabnahme der Stufe Gold, die zum zweiten Mal absolviert wird. Als Auszeichnung wird die Medaille des Landkreises Konstanz verliehen.

Konstanz Bronze 1 (Gruppenführer: Manuel Sutter) Konstanz Bronze 2 (Gruppenführer: Manuel Sutter) Konstanz Silber (Gruppenführer: Fabian Hafner) Konstanz Medaille (Gruppenführer: Max Mutschler)

Die Wettkampfgruppen haben sich in den vergangenen Wochen intensiv auf den Abnahmetag vorbereitet. Eines vorweg: Das intensive Üben hat sich gelohnt. Nicht nur für den Ernstfall sind unsere Feuerwehrangehörigen bestens vorbereitet, sondern auch bei den Leistungswettkämpfen zeigten alle vier Gruppen souveräne und sichere Leistungen. Wir gratulieren allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich und bedanken uns für das große Engagement, die zusätzlichen Übungen neben dem Einsatz- und Ausbildungsdienst zu absolvieren.

Nicht nur die Einsatzabteilungen konnten ihr Können unter Beweis stellen - auch die Jugendfeuerwehr war am Sonntag vertreten. Fünf Jugendliche unserer Jugendfeuerwehr konnten unter der Leitung von Jugendgruppenleiter Justus Brillert erfolgreich das Leistungsabzeichen "Jugendflamme Stufe 2" der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ablegen. Damit hat sich auch hier die intensive Vorbereitung der vergangenen Wochen ausgezahlt.

Eine weitere Jugendgruppe mit sechs Jugendlichen legte außerdem erfolgreich das Leistungsabzeichen "Jugendflamme Stufe 3" ab.

Auch hierzu gratulieren wir herzlich und bedanken uns für euer Engagement. Die Feuerwehr Konstanz bedankt sich herzlich bei der Freiwilligen Feuerwehr Eigeltingen für die Ausrichtung des diesjährigen Kreisfeuerwehrtages. Unser Dank gilt außerdem dem Kreisfeuerwehrverband Konstanz sowie dem gesamten Schiedsrichterteam, das die Abnahme der Leistungswettkämpfe in dieser Form ermöglicht hat.

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