Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Konstanz

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Konstanz (ots)

Mehrere Einsätze beschäftigten die Feuerwehr Konstanz am Freitag, den 10.07.2026. Neben technischen Hilfeleistungen und mehreren Brandeinsätzen forderten insbesondere ein größerer Flächenbrand sowie eine Personenrettung in der Marienschlucht zahlreiche Einsatzkräfte. Türöffnung für Rettungsdienst und Polizei.

Um 09:25 Uhr wurde die Feuerwehr Konstanz zu einer hilflosen Person in einer Wohnung in der Wallgutstraße alarmiert. Die hauptamtliche Wache verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung und ermöglichte so Polizei und Rettungsdienst den Zutritt. Anschließend wurde der Verschlusszustand der Wohnung wiederhergestellt. Nach rund 30 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

- Hecken- und Wiesenbrand auf der Reichenau

Bereits um 09:50 Uhr wurde die Feuerwehr Konstanz gemeinsam mit der Feuerwehr Reichenau auf die Verbindungsstraße zwischen der Insel Reichenau und der Waldsiedlung alarmiert. Dort standen mehrere Meter Hecke sowie Wiesenfläche in Brand. Die Feuerwehr Konstanz rückte mit dem Halbzug der hauptamtlichen Wache aus und traf aufgrund des unmittelbar zuvor beendeten Einsatzes als erstes an der Einsatzstelle ein. Unverzüglich wurden die ersten Löschmaßnahmen mit zwei C-Rohren eingeleitet. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach etwa 30 Minuten übernahm die Feuerwehr Reichenau die Einsatzstelle und führte weitere Nachlöscharbeiten sowie Kontrollmaßnahmen durch.

- Balkonbrand in der Berliner Straße

Um 12:44 Uhr wurden die Abteilungen Hauptamt und Wollmatingen zu einem gemeldeten Gebäudebrand in die Berliner Straße alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung auf einem Balkon. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage. Auf einem Balkon im zweiten Obergeschoss brannten Blumenkästen. Die Brandbekämpfung wurde über die Drehleiter eingeleitet. Anschließend wurde die betroffene Wohnung ebenfalls über die Drehleiter betreten und kontrolliert. Größerer Sachschaden entstand nicht. Nach rund einer Stunde wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

- Größerer Flächenbrand im Industriegebiet

Um 14:26 Uhr wurde die Feuerwehr Konstanz zunächst mit dem Einsatzstichwort B1 Kleinbrand in die Rudolf-Diesel-Straße alarmiert. In einer Kleingartenanlage, unmittelbar angrenzend an ein Schilf- und Waldgebiet, war eine Vegetationsfläche in Brand geraten. Bereits während der Anfahrt gingen in der Einsatzzentrale weitere Notrufe über eine deutlich sichtbare Rauchentwicklung ein. Vor Ort bestätigte sich ein größerer Flächenbrand. Daraufhin wurde das Einsatzstichwort umgehend auf B3 Flächenbrand groß erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert. Zur Einsatzstelle wurden der Halbzug der hauptamtlichen Wache, die Abteilung Wollmatingen mit einem weiteren Löschfahrzeug, Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter Löschwasser sowie die Abteilung Dettingen-Wallhausen mit Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter Logistik entsandt. Zusätzlich rückte die Abteilung Dingelsdorf mit Mannschaftstransportfahrzeug, Logistikanhänger sowie Material zur Wald- und Flächenbrandbekämpfung aus. Parallel wurde der D-Dienst der Feuerwehrführung informiert. Kommandant Tobias Heckenkamp machte sich ein Bild der Lage an der Einsatzstelle. Für die nachrückenden Kräfte wurde in der Rudolf-Diesel-Straße ein Bereitstellungsraum eingerichtet. Insgesamt brannten rund 150m Schilf- und Waldfläche. Aufgrund der schwierigen Geländeverhältnisse gestalteten sich die Löscharbeiten aufwändig und zeitintensiv. Im weiteren Einsatzverlauf wurde die Abteilung Petershausen mit Getränken sowie Rollwagen für verschmutzte Einsatzkleidung und Schlauchmaterial nachgefordert. Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Anschließend wurden umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt, um versteckte Glutnester abzulöschen. Gegen 17:00 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Einsatzstelle zur Ermittlung an die Polizei übergeben werden.

- Einsatzdaten - Einsatzstichwort: B3 - Flächenbrand groß - Datum: 10.07.2026 - Uhrzeit: 14:26 Uhr - Einsatzort: Rudolf-Diesel-Straße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilungen Wollmatingen, Dettingen-Wallhausen, Dingelsdorf und Petershausen

Fahrzeuge: 6/10-1, 6/10-2, 6/11, 6/46, 6/33-1, 6/74, 7/44-2, 7/65-2, 9/65, 5/19, Abrollbehälter Löschwasser, Abrollbehälter Logistik sowie Anhänger Logistik mit Rollwagen Wald- und Flächenbrandbekämpfung

- Personenrettung in der Marienschlucht

Während der Rückbaumaßnahmen wurde die Feuerwehr Konstanz um 16:26 Uhr zu einer Personenrettung aus unwegsamem Gelände in die Marienschlucht alarmiert. Aufgrund der schwierigen Örtlichkeit rückte die hauptamtliche Wache mit dem Rüstzug zum Burghof aus. Zusätzlich wurden die DLRG sowie die Feuerwehr Überlingen mit einem Mehrzweckboot nachalarmiert. Eine verletzte Person konnte nach einem Fahrradsturz durch die Einsatzkräfte gesichert und bis zur Uferlinie gebracht werden. Dort übernahm die DLRG die medizinische Erstversorgung. Gleichzeitig wurden Personal und Material eines Rettungswagens im Hafen Wallhausen durch eine Bootsbesatzung aufgenommen und zur Einsatzstelle transportiert. Anschließend erfolgte der schonende Rücktransport der verletzten Person sowie des Rettungsdienstpersonals mit den Booten der DLRG und der Feuerwehr Überlingen nach Wallhausen. Dort wurde die verletzte Person an den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung übergeben. Der Einsatz endete gegen 18:00 Uhr.

- Erneuter Balkonbrand am Abend

Nur wenige Minuten später, um 18:04 Uhr, wurde die Feuerwehr Konstanz erneut zu einem Gebäudebrand alarmiert. Aufgrund des kurz zuvor beendeten Einsatzes in der Marienschlucht konnte ein Teil des Rüstzuges, bestehend aus Einsatzleitwagen und Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, die Einsatzstelle in der Schwaketenstraße unmittelbar anfahren. Ergänzend wurden die Abteilung Wollmatingen mit einem Löschgruppenfahrzeug sowie die Abteilung Altstadt mit der Drehleiter alarmiert. Vor Ort brannte eine Holzverkleidung auf einem Balkon. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Anschließend wurde der Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, um ein Wiederaufflammen auszuschließen. Nach rund 45 Minuten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.

Nach diesem einsatzreichen Tag wurde die Feuerwehr Konstanz in der Nacht noch zu einem Kleinbrand sowie einem First-Responder-Einsatz alarmiert. Bereits am heutigen Samstag, 11.07.2026, waren die Einsatzkräfte erneut mehrfach bei Türöffnungen gefordert.

- Feuerwehr warnt vor erhöhter Waldbrandgefahr -

Aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen und der trockenen Witterung weist die Feuerwehr Konstanz nochmals ausdrücklich auf die derzeit erhöhte Wald- und Vegetationsbrandgefahr hin. Bitte vermeiden Sie unnötige Brandrisiken und beachten Sie das geltende Feuerverbot in Waldgebieten. Bereits kleine Unachtsamkeiten können zu größeren Bränden mit erheblichem Einsatzaufwand führen.

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