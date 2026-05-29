Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: URD2 Personenrettung unwegsames Gelände

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Konstanz (ots)

Am 28.05.2026 um 17:06 Uhr wurde die hauptamtliche Wachabteilung der Feuerwehr Konstanz sowie der Rettungsdienst zu einer Personenrettung im Bereich Burghof alarmiert. Eine Person war auf dem Wanderweg eine Böschung hinuntergestürzt und hatte sich dabei verletzt.

Die Rettung stellte sich landseitig aufgrund der Topographie als sehr schwierig dar, sodass der Einsatzleiter die DLRG Bodman und die Feuerwehr Überlingen mit dem Mehrzweckboot nachalarmierte.

Das Rettungsboot brachte die Person in den Hafen von Wallhausen, wo sie dem Rettungsdienst übergeben wurde. Nach einer Stunde konnte der Einsatz für alle Einsatzkräfte beendet werden.

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