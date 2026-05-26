Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brand am Gebäude

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Konstanz (ots)

Am Nachmittag des 25.05.2026 wurde die Feuerwehr Konstanz um 16:25 Uhr in den Erich-Bloch-Weg zu einem brennenden Unterstand an einem Gebäude alarmiert.

Alarmiert wurden die hauptamtliche Wachabteilung sowie die Abteilung Wollmatingen. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten eine starke Rauchentwicklung sowie einen Vollbrand eines außerhalb des Gebäudes befindlichen Unterstands. Mehrere Trupps unter Atemschutz leiteten umgehend die Brandbekämpfung ein und konnten ein Übergreifen der Flammen auf die Hausfassade erfolgreich verhindern. Im weiteren Einsatzverlauf wurden der Unterstand sowie die angrenzende Gebäudefassade umfassend gekühlt und mit Wärmebildkameras kontrolliert. Zusätzlich wurden alle Wohnungen überprüft, bei denen aufgrund der warmen Witterung Fenster geöffnet oder gekippt waren, um einen möglichen Raucheintritt sowie eine Gefährdung durch Kohlenmonoxid auszuschließen. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Es wurden keine verletzten Personen festgestellt. Nach Abschluss der Kontrollmaßnahmen konnten keine weiteren Schäden an der Fassade sowie kein weiterer Handlungsbedarf festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde nach etwa einer Stunde an die Polizei und die Bewohner übergeben.

- Einsatzstichwort: B3 Brand am Gebäude - Datum: 25.05.2026 - Uhrzeit: 16:25 Uhr - Einsatzort: Erich Bloch Weg - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Wollmatingen - Fahrzeuge: 6/11, 6/46, 6/33-1, 7/44-2

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